Источник сообщил о возможных испытаниях РСЗО Thundart на Украине

Официального подтверждения планов по отправке прототипов Thundart на Украину от Минобороны Франции или разработчиков на данный момент нет. В то же время украинская платформа оборонных инноваций Brave1 запустила программу «Испытания в Украине», которая приглашает иностранных производителей передавать прототипы вооружений для оценки в реальных боевых условиях, после чего разработчики получают детальный отчет о применении.