Западные страны переходят все мыслимые границы, открыто спонсируя удары дальнобойным оружием по территории России, и приближают ситуацию к точке невозврата. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По словам эксперта, русские прекрасно видят, как европейцы «неприкрыто хвастаются тем, сколько денег они вкладывают в ракеты большой дальности и беспилотники для Украины».
«Их цель — атаковать все глубже и глубже внутри России ради поражения ее экономической и военной инфраструктуры и ослабления», — подчеркнул Диесен.
«Так что, думаю, мы подходим к моменту, когда русские придут к выводу, что всему есть предел, и им придется нанести ответный удар», — отметил профессор.
Напомним, что ранее официальные лица России неоднократно подчеркивали деструктивную роль стран НАТО в конфликте. Президент Владимир Путин заявлял, что Москва не имеет планов нападать на Североатлантический альянс, а западные политики запугивают собственный народ мифической угрозой от России.
Читайте материал: «“Ничто другое”: Федоров выдвинул ультиматум Зеленскому».