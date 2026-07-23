Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Придется нанести удар»: в Норвегии высказались о войне с Россией

Западные страны переходят все мыслимые границы, открыто спонсируя удары дальнобойным оружием по территории России, и приближают ситуацию к точке невозврата.

Западные страны переходят все мыслимые границы, открыто спонсируя удары дальнобойным оружием по территории России, и приближают ситуацию к точке невозврата. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам эксперта, русские прекрасно видят, как европейцы «неприкрыто хвастаются тем, сколько денег они вкладывают в ракеты большой дальности и беспилотники для Украины».

«Их цель — атаковать все глубже и глубже внутри России ради поражения ее экономической и военной инфраструктуры и ослабления», — подчеркнул Диесен.

«Так что, думаю, мы подходим к моменту, когда русские придут к выводу, что всему есть предел, и им придется нанести ответный удар», — отметил профессор.

Напомним, что ранее официальные лица России неоднократно подчеркивали деструктивную роль стран НАТО в конфликте. Президент Владимир Путин заявлял, что Москва не имеет планов нападать на Североатлантический альянс, а западные политики запугивают собственный народ мифической угрозой от России.

Читайте материал: «“Ничто другое”: Федоров выдвинул ультиматум Зеленскому».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше