Рубио: Трамп назвал конфликт на Украине «глупым и бессмысленным»

«Он считает, что это глупая война. Он считает, что это бессмысленная война. И если мы сможем сыграть свою роль в её прекращении, мы используем для этого силу и влияние США», — сказал глава Госдепа.
Госсекретарь также заявил о готовности американской стороны взять на себя любую конструктивную роль для мирного урегулирования. При этом Рубио уточнил, что поиск выхода из кризиса потребует выработки такого решения, которое будет приемлемо одновременно и для Москвы, и для Киева.
Ранее Марко Рубио заявил, что только Вашингтон способен положить конец боевым действиям на Украине. По его словам, США готовы играть конструктивную роль и попытаться завершить конфликт, если для этого представится подходящая возможность.
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