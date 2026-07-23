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Рубио: Трамп назвал конфликт на Украине «глупым и бессмысленным»

Дональд Трамп охарактеризовал боевые действия на Украине как глупые и бессмысленные. Позицию американского президента озвучил госсекретарь Марко Рубио, чьи слова приводит издание The Guardian.

Источник: Life.ru

«Он считает, что это глупая война. Он считает, что это бессмысленная война. И если мы сможем сыграть свою роль в её прекращении, мы используем для этого силу и влияние США», — сказал глава Госдепа.

Госсекретарь также заявил о готовности американской стороны взять на себя любую конструктивную роль для мирного урегулирования. При этом Рубио уточнил, что поиск выхода из кризиса потребует выработки такого решения, которое будет приемлемо одновременно и для Москвы, и для Киева.

Ранее Марко Рубио заявил, что только Вашингтон способен положить конец боевым действиям на Украине. По его словам, США готовы играть конструктивную роль и попытаться завершить конфликт, если для этого представится подходящая возможность.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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