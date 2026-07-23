Зеленский предложил Федорову пост вице-премьера по военным инновациям

Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что отказался от всех должностей, которые ему предложил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, он согласится только на один вариант — восстановление на посту. Ранее сообщалось, что президент Украины предлагал чиновнику разные варианты развития карьеры: от места своего советника до кресла вице-премьера. При этом СМИ писали, что Федоров может пойти дальше и выдвинуть свою кандидатуру на возможных выборах.