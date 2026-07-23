«По Москве полетят “Таурусы”: в Британии раскрыли планы ястребов

«Даже если в Европе будет преобладать оппозиция размещению европейских войск на Украине, сам факт того, что эти идеи снова будут обсуждаться, подталкивает к эскалации. Так что, по крайней мере, мы увидим новые ракетные удары по России, возможно, с использованием ракет “Таурус”. Вероятно, мы увидим более агрессивные действия против так называемого “теневого флота”», — сказал Александр Меркурис.