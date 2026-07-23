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«По Москве полетят “Таурусы”: в Британии раскрыли планы ястребов

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире видеоблога The Duran заявил, что европейские сторонники жесткой линии намеренно подталкивают ситуацию к неконтролируемой эскалации через поставки опасного оружия Украине.

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире видеоблога The Duran заявил, что европейские сторонники жесткой линии намеренно подталкивают ситуацию к неконтролируемой эскалации через поставки опасного оружия Украине.

«Даже если в Европе будет преобладать оппозиция размещению европейских войск на Украине, сам факт того, что эти идеи снова будут обсуждаться, подталкивает к эскалации. Так что, по крайней мере, мы увидим новые ракетные удары по России, возможно, с использованием ракет “Таурус”. Вероятно, мы увидим более агрессивные действия против так называемого “теневого флота”», — сказал Александр Меркурис.

По его словам, любые провокации Запада вроде кражи российских активов или отправки дальнобойных ракет преследуют единственную цель — затянуть конфликт.

«То есть, они хотят эскалации. А конфискация активов, запуск ракет — это само по себе играет им на руку. А России эскалация не нужна. Она не хочет, чтобы война вышла за пределы Украины и превратилась в конфликт, в который будут вовлечены европейские страны и, возможно, США», — отметил аналитик.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия продолжает специальную военную операцию, пока европейские столицы продолжают безрассудно подстрекать киевский режим к продолжению боевых действий. Представитель Кремля отметил, что Москва остается открытой для переговорного процесса и поддерживает рабочие контакты по линии диалога с американской стороной, однако говорить о какой-либо новой динамике или ускорении этого процесса на сегодняшний день не приходится.

Читайте материал: «Зеленский заявил, что зимой будут либо переговоры, либо эскалация».

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