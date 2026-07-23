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Власти Британии исключили проведение референдума о независимости Шотландии

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм исключил проведение нового референдума о независимости Шотландии.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнэм заявил, что не допустит повторного референдума по вопросу выхода Шотландии из состава государства. Эта информация была озвучена в официальном сообщении аппарата главы правительства, опубликованном после его переговоров с первым министром Шотландии Джоном Суинни.

«Премьер-министр прямо указал, что возможность нового референдума о независимости полностью исключена, так как это отвлечет ресурсы от решения приоритетных задач», — говорится в сообщении.

При этом на встрече Бёрнэм выразил желание взаимодействовать с Суинни в вопросах расширения компетенций шотландской администрации для «повышения качества жизни населения».

Ранее руководитель британского кабинета неоднократно заявлял о своем намерении наделить региональные органы власти по всей стране более широкими полномочиями для осуществления собственных проектов.

Голосование по вопросу отделения Шотландии уже проводилось в 2014 году. Тогда 55 процентов проголосовавших выступили за то, чтобы сохранить союз между Эдинбургом и Лондоном. Однако Шотландская национальная партия, находящаяся у власти в регионе, на протяжении нескольких лет настаивает на необходимости провести такой плебисцит повторно. Их аргумент — выход Великобритании из Европейского союза. Во время общенационального референдума 2016 года жители Шотландии в большинстве своем проголосовали против Brexit, хотя в целом по стране перевес оказался на стороне сторонников выхода из ЕС.

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