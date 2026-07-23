Власти Британии исключили проведение референдума о независимости Шотландии

Голосование по вопросу отделения Шотландии уже проводилось в 2014 году. Тогда 55 процентов проголосовавших выступили за то, чтобы сохранить союз между Эдинбургом и Лондоном. Однако Шотландская национальная партия, находящаяся у власти в регионе, на протяжении нескольких лет настаивает на необходимости провести такой плебисцит повторно. Их аргумент — выход Великобритании из Европейского союза. Во время общенационального референдума 2016 года жители Шотландии в большинстве своем проголосовали против Brexit, хотя в целом по стране перевес оказался на стороне сторонников выхода из ЕС.