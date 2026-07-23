«Си едет в Вашингтон»: Трамп назвал дату саммита

Напомним, что со стороны Дональда Трампа недавно прозвучали обвинения в адрес Китая. Президент США публично заявил, что Пекин якобы делал все возможное, чтобы помешать его победе на выборах в 2020 году, а американские спецслужбы намеренно скрывали эти данные от главы государства.