«Си едет в Вашингтон»: Трамп назвал дату саммита

Председатель КНР Си Цзиньпин прибудет в Соединенные Штаты с визитом 24 сентября. Об этом официально заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне.
«Президент Си приезжает 24 сентября», — сказал Трамп на мероприятии в Вашингтоне.
Подготовка к приему китайского лидера идет полным ходом, несмотря на громкие политические трения между странами. Ранее госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Пекин продолжает направлять своих представителей для согласования деталей сентябрьской поездки.
Напомним, что со стороны Дональда Трампа недавно прозвучали обвинения в адрес Китая. Президент США публично заявил, что Пекин якобы делал все возможное, чтобы помешать его победе на выборах в 2020 году, а американские спецслужбы намеренно скрывали эти данные от главы государства.
Тем не менее, стороны продолжают контакты.