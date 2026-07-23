Трамп утверждает, что Венесуэлой управляет министр энергетики США

«У нас отличные отношения с Венесуэлой. И народ Венесуэлы сейчас очень счастлив», — считает американский лидер. «У нас крупнейшие в мире нефтяные компании идут [туда] и ведут такой бизнес, который все [ранее] считали невозможным. И мы забираем часть [венесуэльской нефти], и нам это положено. И они тоже забирают часть [нефти]. Венесуэла теперь зарабатывает больше, чем когда бы то ни было. И мы тоже много зарабатываем [на венесуэльской нефти]. Считаю, что мы имеем на это право», — добавил Трамп.