Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп утверждает, что Венесуэлой управляет министр энергетики США

Американский лидер также заявил, что Вашингтон забирает часть венесуэльской нефти, потому что ему «это положено».

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп утверждает, что фактическое управление Венесуэлой осуществляет министр энергетики США Крис Райт.

«Он управляет Венесуэлой», — заявил американский лидер на мероприятии в Вашингтоне, представляя присутствующим главу Минэнерго США.

«У нас отличные отношения с Венесуэлой. И народ Венесуэлы сейчас очень счастлив», — считает американский лидер. «У нас крупнейшие в мире нефтяные компании идут [туда] и ведут такой бизнес, который все [ранее] считали невозможным. И мы забираем часть [венесуэльской нефти], и нам это положено. И они тоже забирают часть [нефти]. Венесуэла теперь зарабатывает больше, чем когда бы то ни было. И мы тоже много зарабатываем [на венесуэльской нефти]. Считаю, что мы имеем на это право», — добавил Трамп.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли ее президента Николаса Мадуро с женой Силией Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше