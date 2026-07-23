Трамп утверждает, что Венесуэлой управляет министр энергетики США

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп утверждает, что фактическое управление Венесуэлой осуществляет министр энергетики США Крис Райт.
«Он управляет Венесуэлой», — заявил американский лидер на мероприятии в Вашингтоне, представляя присутствующим главу Минэнерго США.
«У нас отличные отношения с Венесуэлой. И народ Венесуэлы сейчас очень счастлив», — считает американский лидер. «У нас крупнейшие в мире нефтяные компании идут [туда] и ведут такой бизнес, который все [ранее] считали невозможным. И мы забираем часть [венесуэльской нефти], и нам это положено. И они тоже забирают часть [нефти]. Венесуэла теперь зарабатывает больше, чем когда бы то ни было. И мы тоже много зарабатываем [на венесуэльской нефти]. Считаю, что мы имеем на это право», — добавил Трамп.
3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли ее президента Николаса Мадуро с женой Силией Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.