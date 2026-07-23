В Белом доме раскрыли причину недовольства Трампа сенатором Тьюном

Ранее американский лидер призвал республиканцев в Палате представителей поддержать бюджетную резолюцию. Он назвал её необходимым шагом для принятия бюджета и дальнейшего рассмотрения Save America Act. Законопроект предусматривает проверку гражданства при регистрации для участия в федеральных выборах. Избирателям потребуется предъявить паспорт или свидетельство о рождении. Авторами инициативы выступили республиканцы. Они считают, что новые требования не позволят иностранцам и нелегальным мигрантам регистрироваться для участия в голосовании.