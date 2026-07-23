Более 60% шведов не хотят размещения иностранного ядерного оружия в стране

Против высказались 65% респондентов: 49% — полностью, еще 16% — скорее против. Поддержали идею лишь 15%, а 19% не определились. Кроме того, 73% опрошенных хотят присоединения Швеции к Договору о запрещении ядерного оружия, против этой идеи выступают только 8%.