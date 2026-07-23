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Более 60% шведов не хотят размещения иностранного ядерного оружия в стране

В ходе опроса большая часть жителей Швеции выступила против размещения зарубежного ядерного оружия.

Источник: Аргументы и факты

Две трети жителей Швеции выступают против размещения на территории королевства ядерного оружия других стран. Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, проведенного по заказу Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN).

Против высказались 65% респондентов: 49% — полностью, еще 16% — скорее против. Поддержали идею лишь 15%, а 19% не определились. Кроме того, 73% опрошенных хотят присоединения Швеции к Договору о запрещении ядерного оружия, против этой идеи выступают только 8%.

Опрос проводился в мае 2026 года среди жителей Швеции. Данные о количестве участников и погрешности не приводятся.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция Москвы относительно вопроса нераспространения ядерного оружия всем хорошо известна.

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