Последний визит: Зеленского ждет переворот после возвращения из США

Отставка Федорова произошла на прошлой неделе вместе с очередной сменой правительства. Увольнение главы Минобороны Украины вызвало протесты по всей стране, которые продолжаются до сих пор. Сам экс- министр заявил о конфликте с главкомом ВСУ Александром Сырским и призывал открыто рассказать о масштабной коррупции. За это на Украине его обвинили в попытке госпереворота и призвали посадить.