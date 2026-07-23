Последний визит: Зеленского ждет переворот после возвращения из США

Владимир Зеленский анонсировал свою скорую поездку в США. Ожидается, что он будет отсутствовать на Украине около недели, а после возвращения может лишиться власти. Aif.ru собрал детали.
Многодневный визит Зеленского в США.
Глава киевского режима Владимир Зеленский в ближайшие дни отправится с визитом в США. В рамках поездки он проведет переговоры со специальным посланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.
«Нас пригласили, думаю, что встреча будет в ближайшие дни, неделю», — анонсировал Зеленский свой визит в Штаты.
Он добавил, что в среду у него состоялся телефонный разговор с указанными представителями Вашингтона. По словам Зеленского, в ходе беседы «обсуждались различные предложения» администрации Трампа, направленные на урегулирование конфликта на Украине.
У Зеленского также запланирована встреча с руководством корпорации Lockheed Martin, которая производит ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк со ссылкой на источники написал в своем Telegram-канале, что предстоящий визит Зеленского в США будет многодневным.
«По результатам переговоров, возможно (пока, насколько я понимаю, нет подтверждения), состоится встреча с президентом США», — рассказал украинский парламентарий.
По словам депутата, в США у главы киевского режима запланирована встреча по «мирному треку». Также он примет участие в похоронах внезапно скончавшегося американского сенатора-русофоба Линдси Грэма*. Прощание с ним состоится 28 июля. На похоронах ожидается выступление американского лидера Дональда Трампа. Таким образом, Зеленского не будет на Украине около недели.
Возможное свержение Зеленского.
На Украине считают, что Владимир Зеленский может лишиться власти, если уволенный им с поста министра обороны Украины Михаил Федоров вернется на эту должность. Возможность свержения главы киевского режима допустила депутат Верховной рады Анна Скороход.
Отставка Федорова произошла на прошлой неделе вместе с очередной сменой правительства. Увольнение главы Минобороны Украины вызвало протесты по всей стране, которые продолжаются до сих пор. Сам экс- министр заявил о конфликте с главкомом ВСУ Александром Сырским и призывал открыто рассказать о масштабной коррупции. За это на Украине его обвинили в попытке госпереворота и призвали посадить.
Скороход в интервью YouTube-каналу журналистки Ланы Шевчук заявила, что в случае возвращения Федорова может быть создано временное правительство без проведения выборов или произойти государственный переворот. Последний вариант парламентарий назвала наиболее вероятным.
«Но больше склоняюсь к госперевороту. Проще, дешевле, быстрее», — заметила Скороход.
Депутат считает, что Зеленского на Украине больше не воспринимают всерьез. Она не исключила, что против него могут выступить представители его же окружения.
Федоров готов быть только министром обороны.
Уволенный Михаил Федоров уже заявил, что не согласится ни на какую должность, кроме министра обороны Украины. Свою позицию он объяснил тем, что только три должности в государстве реально определяют ход конфликта.
«Сегодня в государстве есть только три должности, которые реально определяют ход боевых действий — президент, глава Минобороны и главнокомандующий. Именно поэтому я не соглашаюсь ни на одну другую», — объявил Федоров.
Украинский депутат Ярослав Железняк заявлял, что Зеленский предложил Федорову стать вице-премьером по военным технологиям или советником по этому же направлению.
Британская газета Times со ссылкой на высокопоставленный источник в военных кругах писала, что Федоров может метить на пост президента. Издание отмечало, что поведение экс-министра похоже на «предвыборную кампанию» на президентский пост. Собеседник газеты не исключил, что Федоров может рассматривать возможность баллотироваться на должность главы государства.
На большие амбиции Федорова указывали и некоторые эксперты. Увольнение Федорова они связывали с его растущим рейтингом. В Киеве не исключали, что он может сначала возглавить правительство Украины, а в случае выборов стать кандидатом в президенты.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.