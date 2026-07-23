Берлин призвал усилить защиту ВПК из-за списка с «потенциальными целями»

Высокий уровень угрозы сохраняется после публикации Минобороны России списка европейских компаний, связанных с производством БПЛА для Украины, следует из предупреждения, выпущенного для предприятий ВПК федеральным ведомством по охране Конституции Германии (BfV).
Ведомство утверждает, что предприятия германского ВПК, особенно сотрудничающие с Украиной, могут стать объектами разведывательной деятельности и диверсий. «Существует повышенная вероятность того, что соответствующие компании станут целью разведывательных и диверсионных действий российских государственных структур или лиц, действующих по их поручению», — говорится в документе.
Также ведомство не исключило «целенаправленные атаки против отдельных сотрудников, прежде всего руководящего звена», в зависимости от дальнейшего развития конфликта.
Согласно предупреждению, предприятиям ВПК рекомендовано усилить меры физической, информационной и кибербезопасности, ограничить публикацию чувствительной информации, регулярно обучать сотрудников противодействию разведке и диверсиям.
Сотрудникам советуют минимизировать объем информации о работе в социальных сетях, пользоваться только защищенными корпоративными каналами связи и соблюдать повышенные меры предосторожности во время зарубежных командировок.
Наращивание европейскими странами производства и поставок БПЛА Украине для ударов по территории России ведет к «резкой эскалации военно-политической обстановки» в Европе, заявило в апреле Минобороны России.
В ведомстве отметили, что такие действия приведут к «ползучему превращению» европейских стран в стратегический тыл Украины, а применение произведенных в Европе БПЛА под видом «украинских» может иметь «непредсказуемые последствия».
Минобороны также опубликовало список европейских предприятий, которые производят беспилотники и комплектующие для Украины. Среди стран, где расположены филиалы украинских заводов по выпуску БПЛА, ведомство назвало Великобританию, Данию, Латвию, Германию, Нидерланды, Литву, Польшу и Чехию. Производство комплектующих, по данным министерства, также ведется в Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что этот перечень следует рассматривать как список потенциальных целей для российских вооруженных сил. «Когда удары станут реальностью, зависит от того, что произойдет дальше. Спите спокойно, дорогие партнеры», — написал он в X.
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