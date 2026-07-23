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«Обложите нас налогом»: британские миллионеры требуют повышения

Более 120 британских миллионеров направили открытое письмо новому премьер-министру Энди Бернэму с требованием повысить для них налоги.

Более 120 британских миллионеров направили открытое письмо новому премьер-министру Энди Бернэму с требованием повысить для них налоги. Среди подписавших — бывший футболист Гари Линекер, музыкальный продюсер Брайан Ино, кинорежиссёр Ричард Кёртис и экс-глава сети пекарен Greggs Иэн Грегг, сообщает Mirror.

Организатором обращения выступила группа Patriotic Millionaires. В письме говорится, что речь идёт не о повышении налогов для работающих граждан, а о самых состоятельных людях, чьи доходы формируются за счёт принадлежащего им капитала. Миллионеры заявляют, что «гордятся тем, что платят налоги, и хотят, чтобы страна процветала», а также верят в обещания нового правительства.

Инициаторы предлагают ввести ежегодный 2-процентный налог на состояние, превышающее 10 миллионов фунтов стерлингов. По их оценкам, эта мера может принести казне до 24 миллиардов фунтов в год, а реформа налога на прирост капитала — ещё 12 миллиардов. В опросе группы 75% миллионеров поддержали повышение налогов для самих себя.

За несколько дней до вступления в должность Бернэм в интервью Линекеру не исключил введения налога на богатство, заявив, что правительству, возможно, придётся «попросить немного больше». Консервативная оппозиция, в свою очередь, уже предложила добровольно перечисляющим больше налогов гражданам воспользоваться существующей системой пожертвований в казначейство.

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