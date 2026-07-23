«Обложите нас налогом»: британские миллионеры требуют повышения

Организатором обращения выступила группа Patriotic Millionaires. В письме говорится, что речь идёт не о повышении налогов для работающих граждан, а о самых состоятельных людях, чьи доходы формируются за счёт принадлежащего им капитала. Миллионеры заявляют, что «гордятся тем, что платят налоги, и хотят, чтобы страна процветала», а также верят в обещания нового правительства.