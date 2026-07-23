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В Киеве протестующие потребовали уволить нового министра по делам ветеранов

По данным издания «Общественное», ранее назначение Виталия Кима критиковали военные.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Участники акции протеста в Киеве потребовали не только вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны Украины, но и уволить нового министра по делам ветеранов Виталия Кима. Об этом сообщает издание «Общественное».

В четверг протестующие, собравшиеся на площади им. Ивана Франко рядом с правительственным кварталом восьмой день подряд, помимо лозунгов в поддержку Федорова, также скандировали: «Ветерана, а не Кима!».

По данным издания, ранее назначение Кима критиковали военные, подчеркивая, что он не имеет опыта работы с ветеранами.

Ким получил пост в новом украинском правительстве 16 июля. До тех пор он возглавлял администрацию Николаевской области на юге страны.

16 июля на Украине начались массовые митинги с требованием вернуть Федорова и уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. На последнее Владимир Зеленский согласился на шестой день протестов. 22 июля новым главкомом ВСУ стал Михаил Драпатый. Однако участники протестов по-прежнему требуют восстановить Федорова в должности.

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