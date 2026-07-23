Глава МИД Польши посоветовал Украине не включать Бандеру в пантеон героев

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал власти в Киеве не включать одного из лидеров ОУН (Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в РФ) Степана Бандеру в национальный пантеон героев.
«Мы сердечно призываем наших украинских партнеров этого не делать», — заявил Сикорский в эфире телеканала TVP Info. Польский дипломат подчеркнул, что ценности бандеровцев — «вражеские для ЕС», и напомнил, что именно вопросы соответствия ценностей рассматриваются в первом кластере переговоров о вступлении в ЕС.
Новый виток напряженности между Варшавой и Киевом возник после того, как в конце мая Владимир Зеленский присвоил имя «героев УПА» одному из подразделений ВСУ. В ответ на это решение президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды своей страны — ордена Белого орла. В свою очередь Зеленский отказался от участия в международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске, а также объявил о создании пантеона украинских героев.