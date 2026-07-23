Глава МИД Польши посоветовал Украине не включать Бандеру в пантеон героев

Новый виток напряженности между Варшавой и Киевом возник после того, как в конце мая Владимир Зеленский присвоил имя «героев УПА» одному из подразделений ВСУ. В ответ на это решение президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды своей страны — ордена Белого орла. В свою очередь Зеленский отказался от участия в международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске, а также объявил о создании пантеона украинских героев.