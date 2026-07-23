Трамп заявил, что Иран пока не готов к заключению мира с США

8 июля Трамп объявил, что режим прекращения огня с Ираном, который был установлен в ночь на 18 июня, больше не действует. Начиная с 8 июля Вооруженные силы США осуществили несколько волн ударов по иранской территории. Центральное командование американской армии утверждало, что эти действия якобы стали ответом на операции Ирана против торговых судов, проходивших через Ормузский пролив.