Трамп заявил, что Иран пока не готов к заключению мира с США

Глава Белого дома полагает, что Тегеран уже сейчас стремится к подписанию договорённостей, но пока не способен на это. Он пояснил, что иранская сторона регулярно пытается пересмотреть условия сделки на стадии её обсуждения.
"Они хотели бы что-то предпринять, но я говорю, что они пока не готовы, — заявил американский лидер во время своего выступления в Вашингтоне.
8 июля Трамп объявил, что режим прекращения огня с Ираном, который был установлен в ночь на 18 июня, больше не действует. Начиная с 8 июля Вооруженные силы США осуществили несколько волн ударов по иранской территории. Центральное командование американской армии утверждало, что эти действия якобы стали ответом на операции Ирана против торговых судов, проходивших через Ормузский пролив.
В ответ иранские военные нанесли удары по американским базам, расположенным в нескольких государствах Ближнего Востока. Кроме того, Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.