Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что Иран пока не готов к заключению мира с США

Иран хочет заключить сделку, но пока не готов к этому, заявил президент США Дональд Трамп.

Источник: Аргументы и факты

Иран на данный момент ещё не созрел для подписания мирного соглашения с Вашингтоном. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома полагает, что Тегеран уже сейчас стремится к подписанию договорённостей, но пока не способен на это. Он пояснил, что иранская сторона регулярно пытается пересмотреть условия сделки на стадии её обсуждения.

"Они хотели бы что-то предпринять, но я говорю, что они пока не готовы, — заявил американский лидер во время своего выступления в Вашингтоне.

8 июля Трамп объявил, что режим прекращения огня с Ираном, который был установлен в ночь на 18 июня, больше не действует. Начиная с 8 июля Вооруженные силы США осуществили несколько волн ударов по иранской территории. Центральное командование американской армии утверждало, что эти действия якобы стали ответом на операции Ирана против торговых судов, проходивших через Ормузский пролив.

В ответ иранские военные нанесли удары по американским базам, расположенным в нескольких государствах Ближнего Востока. Кроме того, Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше