Мерц назвал неприемлемой любую морскую блокаду

Хуситы (йеменское мятежное движение «Ансар Аллах») заявили в четверг, что атаковали нефтяные танкеры Encelia и Layla, которые, по их утверждению, нарушили введенную ими морскую блокаду Саудовской Аравии. Для ударов применялись ракеты и беспилотники. В результате атаки на Encelia в носовой части судна возник пожар.