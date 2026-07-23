Мерц назвал неприемлемой любую морскую блокаду

БЕРЛИН, 23 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин осуждает атаки на суда в Красном море, и отметил, что любая форма морской блокады неприемлема.
«Правительство ФРГ самым решительным образом осуждает атаки хуситов на саудовские суда в Красном море. Они должны быть немедленно прекращены. Любая форма морской блокады неприемлема», — заявил Мерц. Его слова приводит пресс-служба правительства ФРГ.
«Эти безрассудные нападения», — как утверждал канцлер Германии, — «ставят под угрозу свободу судоходства и грозят дальнейшим подрывом региональной стабильности». «Мы солидарны с Саудовской Аравией и нашими партнерами в регионе», — резюмировал он.
Хуситы (йеменское мятежное движение «Ансар Аллах») заявили в четверг, что атаковали нефтяные танкеры Encelia и Layla, которые, по их утверждению, нарушили введенную ими морскую блокаду Саудовской Аравии. Для ударов применялись ракеты и беспилотники. В результате атаки на Encelia в носовой части судна возник пожар.
За несколько дней до этого хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии, обвинив королевство в многолетнем «разграблении национальных богатств» Йемена, под которыми подразумеваются нефтяные ресурсы. Возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция 21 июля заявила о начале реализации мер по защите торговых судов.