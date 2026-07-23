Напомню причины. С нашей стороны последовали заявления о том, что соглашения в Анкоридже не были исполнены. И Россия должна создать зону безопасности, дабы защититься от возможных ударов. Тем более что армия РФ интенсивно бьет с воздуха по территории, контролируемой киевским режимом. Для американцев все перечисленное — это сигнал: они могут довольно быстро проиграть на Украине.