По всей видимости, они нервничают, ведь, как им кажется, Россия «срывается с крючка».
Напомню причины. С нашей стороны последовали заявления о том, что соглашения в Анкоридже не были исполнены. И Россия должна создать зону безопасности, дабы защититься от возможных ударов. Тем более что армия РФ интенсивно бьет с воздуха по территории, контролируемой киевским режимом. Для американцев все перечисленное — это сигнал: они могут довольно быстро проиграть на Украине.
Получается, США находятся в слабой позиции. А когда они в слабой позиции, то Марко Рубио дается поручение: дипломатическими средствами спровоцировать Москву совершить какую-нибудь ошибку. Какую? Пойти на некое новое соглашение. Забыть, что прошлые договоренности американцы фактически слили.
Но Лавров никогда не отрицал, что Россия готова к дипломатическому урегулированию конфликта. Проблема в том, что Евросоюз хочет войны. Да и в целом Запад не настроен прекращать конфликт.