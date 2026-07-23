Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США сняли санкции со связанной с Белоруссией Bel-Kap-Steel

США исключили из списка санкций против Белоруссии компанию Bel-Kap-Steel. Она базируется в Майами и связана с Белорусским металлургическим заводом. Это следует из данных Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

США исключили из списка санкций против Белоруссии компанию Bel-Kap-Steel. Она базируется в Майами и связана с Белорусским металлургическим заводом. Это следует из данных Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Bel-Kap-Steel попала под санкции США в 2023 году. Тогда же были введены санкции против Белорусского металлургического завода.

Американские власти начали смягчать санкции в отношении Белоруссии в 2025 году. Сначала из санкционного списка исключили авиакомпанию «Белавиа», затем — крупного производителя калийных удобрений «Беларуськалий», Минфин Белоруссии, Белинвестбанк и Банк развития республики. В обмен на смягчение санкций власти США помиловали сотни заключенных.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше