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Прототипы французской РСЗО с дальностью до 500 км проверят в боях на Украине

Прототипы французской реактивной системы залпового огня Thundart планируют испытать в боевых условиях на Украине. Об этом сообщил обозреватель аналитического ресурса French Aid to Europe.

Источник: Life.ru

Комплекс совместно разрабатывают европейские оборонные компании MBDA и Safran. В перспективе французская армия рассчитывает заменить им системы M270 LRU.

Конструкторы разместили пусковую установку на колёсном шасси грузовика Scania с формулой 8×8. Машина получила поворотное крепление для запуска ракет.

Боеприпасы Thundart подходят для направляющих M270 LRU. Заявленная начальная дальность полёта составляет 150 км. В дальнейшем разработчики намерены увеличить её до 500 км. Остальные характеристики ракет не раскрываются. Safran оснастит боеприпасы системой наведения, которую применяют во французских корректируемых авиабомбах AASM Hammer. Информации о сроках отправки прототипов на Украину пока нет.

Ранее сообщалось, что американская компания ReconCraft планирует наладить в США сборку украинских безэкипажных катеров Magura. Предприятие из Портленда подписало меморандум с украинским производителем Uforce. Партнёры рассчитывают ежегодно собирать сотни или тысячи аппаратов, однако сроки запуска линии и стоимость соглашения они не назвали. Uforce также намерена передать американской стороне воздушные, морские и наземные беспилотные системы, технологии управления и программное обеспечение для автономной работы.

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