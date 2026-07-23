Прототипы французской РСЗО с дальностью до 500 км проверят в боях на Украине

Ранее сообщалось, что американская компания ReconCraft планирует наладить в США сборку украинских безэкипажных катеров Magura. Предприятие из Портленда подписало меморандум с украинским производителем Uforce. Партнёры рассчитывают ежегодно собирать сотни или тысячи аппаратов, однако сроки запуска линии и стоимость соглашения они не назвали. Uforce также намерена передать американской стороне воздушные, морские и наземные беспилотные системы, технологии управления и программное обеспечение для автономной работы.