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Дроны рвутся к Рязани: ПВО отразила атаку ВСУ

Два украинских беспилотника самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией Рязанской области.

Два украинских беспилотника самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией Рязанской области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

«Сегодня днем над территорией региона сбиты два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет», — написал Павел Малков в своем аккаунте на платформе «Макс».

По информации Министерства обороны Российской Федерации, всего в течение дня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили по всей стране 172 украинских беспилотника самолетного типа, включая дроны, атаковавшие Рязанскую область.

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