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Трамп утверждает, что Венесуэлой управляет министр энергетики США Райт

Дональд Трамп назвал отличными отношения США и Венесуэлы.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что министр энергетики США Крис Райт осуществляет фактическое управление Венесуэлой, пишет ТАСС.

«Он управляет Венесуэлой», — заявил Дональд Трамп в ходе мероприятия в Вашингтоне, когда представлял присутствующим Криса Райта.

При этом Дональд Трамп назвал отличными отношения Вашингтона и Каракаса. По его словам, крупнейшие в мире нефтяные компании ведут бизнес в Венесуэле, который «все считали невозможным». Глава Белого дома отметил, что США забирают часть венесуэльской нефти, как и сама Венесуэла.

«Венесуэла теперь зарабатывает больше, чем когда бы то ни было. И мы тоже много зарабатываем», — добавил он.

Отметим, функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Венесуэла поставила США золото на 100 миллионов долларов.

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