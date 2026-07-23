Трамп утверждает, что Венесуэлой управляет министр энергетики США Райт

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что министр энергетики США Крис Райт осуществляет фактическое управление Венесуэлой, пишет ТАСС.
«Он управляет Венесуэлой», — заявил Дональд Трамп в ходе мероприятия в Вашингтоне, когда представлял присутствующим Криса Райта.
При этом Дональд Трамп назвал отличными отношения Вашингтона и Каракаса. По его словам, крупнейшие в мире нефтяные компании ведут бизнес в Венесуэле, который «все считали невозможным». Глава Белого дома отметил, что США забирают часть венесуэльской нефти, как и сама Венесуэла.
«Венесуэла теперь зарабатывает больше, чем когда бы то ни было. И мы тоже много зарабатываем», — добавил он.
Отметим, функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Венесуэла поставила США золото на 100 миллионов долларов.