Трамп проведет совещание по военной операции против Ирана

«Опять-таки: дела у нас обстоят очень хорошо. Их (иранцев — прим. ТАСС) дроны уничтожены на 84%, их ракеты — на 91%. У них ничего нет», — утверждал лидер США. «Они (иранцы — прим. ТАСС) просто злые, и они умные, и у них все еще есть некоторый [военный] потенциал. Но, поверьте мне, четыре месяца назад они были намного, намного сильнее», — добавил Трамп.