Трамп проведет совещание по военной операции против Ирана

«Напоследок хочу сказать, что для меня было честью находиться здесь. Теперь уезжаю [в Белый дом], чтобы говорить [со своим окружением] о различных темах. Одна — это иранская война», — заявил американский лидер.
«Опять-таки: дела у нас обстоят очень хорошо. Их (иранцев — прим. ТАСС) дроны уничтожены на 84%, их ракеты — на 91%. У них ничего нет», — утверждал лидер США. «Они (иранцы — прим. ТАСС) просто злые, и они умные, и у них все еще есть некоторый [военный] потенциал. Но, поверьте мне, четыре месяца назад они были намного, намного сильнее», — добавил Трамп.
США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.