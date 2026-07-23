Дюжаррик отказался комментировать высказывания Драпатого о россиянах

Господин Дюжаррик подтвердил, что руководство ООН ознакомилось с данным интервью, однако заметил, что эти комментарии были сделаны «какое-то время назад» и лишь недавно стали публичными. Представитель ООН подчеркнул, что позиция организации по украинскому конфликту остается неизменной и основана на уважении территориальной целостности всех государств-членов, согласно Уставу ООН.