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Дюжаррик отказался комментировать высказывания Драпатого о россиянах

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик уклонился от прямого ответа на просьбу «РИА Новости» прокомментировать высказывания нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. В 2023 году в интервью он назвал россиян «нацией с руководством, которая не имеет права на существование».

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик уклонился от прямого ответа на просьбу «РИА Новости» прокомментировать высказывания нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. В 2023 году в интервью он назвал россиян «нацией с руководством, которая не имеет права на существование».

Господин Дюжаррик подтвердил, что руководство ООН ознакомилось с данным интервью, однако заметил, что эти комментарии были сделаны «какое-то время назад» и лишь недавно стали публичными. Представитель ООН подчеркнул, что позиция организации по украинскому конфликту остается неизменной и основана на уважении территориальной целостности всех государств-членов, согласно Уставу ООН.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала слова Драпатого как подтверждение неонацистских настроений среди украинского руководства. Зампред Совета Федерации Константин Косачев связал подобные выражения с моральной и нравственной обоснованностью специальной военной операции.

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