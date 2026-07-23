ЕС назвал компании и физлиц из нового пакета санкций против России

В него включили:
- бизнесмена Михаила Гуцериева;
- министра спорта РФ Михаила Дегтярева;
- экс-главу Олимпийского комитета РФ (2018−2024) Станислава Позднякова и президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили;
- гендиректора АНО «Диалог» и главу Международной ассоциации по фактчекингу Владимира Табака;
- президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича;
- певца Александра Маршала;
- помощника президента РФ Владимира Мединского за якобы осуществляемую им деятельность по «подрыву территориальной целостности Украины»;
- зампреда Центробанка РФ Сергея Белова;
- гендиректора РЖД Олега Белозерова;
- гендиректора «Газпром-медиа холдинга» Александра Жарова за «подрыв территориальной целостности Украины» из-за якобы использования холдинга для формирования общественного восприятия конфликта на Украине;
- двух основателей СКБ «Пиранья», производящего FPV-дроны для ВС РФ;
- члена совет директоров АФК «Система» Феликса Евтушенкова;
члена Общественной палаты, председателя Международного трибунала по преступлениям ВСУ Максима Григорьева за якобы угрозу безопасности Украины;
«Селигдар» за работу в секторе экономики, который «является важным источником дохода для правительства РФ»;
«Высочайший», «Южуралзолото», «Павлик»;
трех владельцев сети «Светофор» — Андрея, Сергея и Валентины Шнайдер;
«Ареал»;
компанию «Нордголд менеджмент»;
компанию «Интер РАО», так как она является одной из крупнейших энергетических компаний в России;
инвесткорпорацию АФК «Система» за работу в секторе экономики, «обеспечивающем значительный источник дохода правительству РФ»;
«Анжерскую нефтегазовую компанию», Анжерский НПЗ, «Нефтеперерабатывающий завод Северный Кузбасс», Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, «Лукойл Маринбункер», «Байкитскую нефтегазоразведочную экспедицию», связанную со «Славнефтью», «Славнефть-Нижневартовск», «Обьнефтегазгеологию» и компанию «Татнефть-Самара».