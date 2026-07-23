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ЕС назвал компании и физлиц из нового пакета санкций против России

В список вошли в том числе министр спорта РФ Михаил Дегтярев и помощник президента Владимир Мединский.

Источник: Reuters

БРЮССЕЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Евросоюз назвал физические и юридические лица, которые вошли в 21-й пакет антироссийских санкций. Список опубликован в постановлении Совета ЕС в «Официальном журнале» Евросоюза.

В него включили:

  • бизнесмена Михаила Гуцериева;
  • министра спорта РФ Михаила Дегтярева;
  • экс-главу Олимпийского комитета РФ (2018−2024) Станислава Позднякова и президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили;
  • гендиректора АНО «Диалог» и главу Международной ассоциации по фактчекингу Владимира Табака;
  • президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича;
  • певца Александра Маршала;
  • помощника президента РФ Владимира Мединского за якобы осуществляемую им деятельность по «подрыву территориальной целостности Украины»;
  • зампреда Центробанка РФ Сергея Белова;
  • гендиректора РЖД Олега Белозерова;
  • гендиректора «Газпром-медиа холдинга» Александра Жарова за «подрыв территориальной целостности Украины» из-за якобы использования холдинга для формирования общественного восприятия конфликта на Украине;
  • двух основателей СКБ «Пиранья», производящего FPV-дроны для ВС РФ;
  • члена совет директоров АФК «Система» Феликса Евтушенкова;

члена Общественной палаты, председателя Международного трибунала по преступлениям ВСУ Максима Григорьева за якобы угрозу безопасности Украины;

«Селигдар» за работу в секторе экономики, который «является важным источником дохода для правительства РФ»;

«Высочайший», «Южуралзолото», «Павлик»;

трех владельцев сети «Светофор» — Андрея, Сергея и Валентины Шнайдер;

«Ареал»;

компанию «Нордголд менеджмент»;

компанию «Интер РАО», так как она является одной из крупнейших энергетических компаний в России;

инвесткорпорацию АФК «Система» за работу в секторе экономики, «обеспечивающем значительный источник дохода правительству РФ»;

банки ДОМ.РФ, «Ак Барс», «Уралсиб», «Зенит», «Санкт-Петербург», МТС-банк и еще некоторые банки;

«Анжерскую нефтегазовую компанию», Анжерский НПЗ, «Нефтеперерабатывающий завод Северный Кузбасс», Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, «Лукойл Маринбункер», «Байкитскую нефтегазоразведочную экспедицию», связанную со «Славнефтью», «Славнефть-Нижневартовск», «Обьнефтегазгеологию» и компанию «Татнефть-Самара».

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