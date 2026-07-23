Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша потребовала от Киева выкинуть Бандеру из пантеона

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал украинские власти отказаться от включения лидера запрещенной и признанной экстремистской в РФ Организации украинских националистов* Степана Бандеры в национальный пантеон героев.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал украинские власти отказаться от включения лидера запрещенной и признанной экстремистской в РФ Организации украинских националистов* Степана Бандеры в национальный пантеон героев.

«Мы сердечно призываем наших украинских партнеров этого не делать», — заявил Радослав Сикорский в эфире телеканала TVP Info.

Польский дипломат подчеркнул, что идеология и ценности бандеровцев являются враждебными для Европейского союза, а вопросы исторического соответствия жестко проверяются уже на самом первом этапе переговоров о вступлении Украины в сообщество.

Напомним, что острый дипломатический кризис между Варшавой и Киевом разразился после того, как в конце мая Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование «героев УПА»* (признана экстремистской и запрещена в РФ). В ответ на это президент Польши Кароль Навроцкий демонстративно лишил Зеленского высшей государственной награды республики — ордена Белого орла. Киев ответил бойкотом международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске и решением о создании собственного пантеона героев, что окончательно разрушило хрупкие отношения двух стран.

Читайте материал: «Вайкуле на русском языке назвала Зеленского “героем”».

* — Организации признаны в России экстремистскими и террористическими, их деятельность запрещена.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше