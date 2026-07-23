Польша потребовала от Киева выкинуть Бандеру из пантеона

Напомним, что острый дипломатический кризис между Варшавой и Киевом разразился после того, как в конце мая Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование «героев УПА»* (признана экстремистской и запрещена в РФ). В ответ на это президент Польши Кароль Навроцкий демонстративно лишил Зеленского высшей государственной награды республики — ордена Белого орла. Киев ответил бойкотом международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске и решением о создании собственного пантеона героев, что окончательно разрушило хрупкие отношения двух стран.