Польша потребовала от Киева выкинуть Бандеру из пантеона

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал украинские власти отказаться от включения лидера запрещенной и признанной экстремистской в РФ Организации украинских националистов* Степана Бандеры в национальный пантеон героев.
«Мы сердечно призываем наших украинских партнеров этого не делать», — заявил Радослав Сикорский в эфире телеканала TVP Info.
Польский дипломат подчеркнул, что идеология и ценности бандеровцев являются враждебными для Европейского союза, а вопросы исторического соответствия жестко проверяются уже на самом первом этапе переговоров о вступлении Украины в сообщество.
Напомним, что острый дипломатический кризис между Варшавой и Киевом разразился после того, как в конце мая Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование «героев УПА»* (признана экстремистской и запрещена в РФ). В ответ на это президент Польши Кароль Навроцкий демонстративно лишил Зеленского высшей государственной награды республики — ордена Белого орла. Киев ответил бойкотом международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске и решением о создании собственного пантеона героев, что окончательно разрушило хрупкие отношения двух стран.
Читайте материал: «Вайкуле на русском языке назвала Зеленского “героем”».
* — Организации признаны в России экстремистскими и террористическими, их деятельность запрещена.