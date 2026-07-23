INSA: АдГ получила 19% поддержки в Берлине

Кай Вегнер (ХДС), возглавляющий берлинский Сенат с апреля 2023 года, принял это решение на фоне скандала, связанного с его действиями во время масштабного январского блэкаута. Тогда из-за диверсии на электросетях около 45 тысяч домов на юге города на несколько дней остались без света и тепла. Политик первоначально заявлял, что круглосуточно координировал работу штабов, однако позже выяснилось, что в первый день кризиса он час играл в теннис. Впоследствии Вегнер признал «коммуникационные ошибки», но отметил, что скандал не позволяет ему донести до избирателей политическую повестку. Новым кандидатом на пост главы правительства от ХДС стал сенатор по финансам Штефан Эверс.