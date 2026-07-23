INSA: АдГ получила 19% поддержки в Берлине

Правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые заняла первое место в предвыборном рейтинге в Берлине. Согласно опросу института INSA, проведенному по заказу портала Nius, партия может рассчитывать на 19% голосов избирателей.
За АдГ с результатом по 18% следуют Христианско-демократический союз (ХДС) и Левая партия. Далее в рейтинге расположились «Зеленые» с 16% и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 13%. Свободная демократическая партия (СвДП) и «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) набрали по 4% и не преодолели бы пятипроцентный барьер для входа в Палату депутатов Берлина.
Опрос проводился с 14 по 21 июля среди 1000 жителей столицы, уже после того как действующий правящий бургомистр Кай Вегнер объявил о снятии своей кандидатуры.
Кай Вегнер (ХДС), возглавляющий берлинский Сенат с апреля 2023 года, принял это решение на фоне скандала, связанного с его действиями во время масштабного январского блэкаута. Тогда из-за диверсии на электросетях около 45 тысяч домов на юге города на несколько дней остались без света и тепла. Политик первоначально заявлял, что круглосуточно координировал работу штабов, однако позже выяснилось, что в первый день кризиса он час играл в теннис. Впоследствии Вегнер признал «коммуникационные ошибки», но отметил, что скандал не позволяет ему донести до избирателей политическую повестку. Новым кандидатом на пост главы правительства от ХДС стал сенатор по финансам Штефан Эверс.
Выборы в Палату депутатов Берлина, одновременно с которыми в столице пройдут выборы в окружные собрания, намечены на 20 сентября. Впервые в истории города право голоса на них получат молодые люди с 16 лет. Отметим, что опросы других институтов дают иную картину. Например, исследование Infratest dimap, проведенное в начале июля для RBB, отдавало первенство Левой партии с 22%, а ХДС и АдГ размещались на втором и четвертом местах соответственно.
Читайте также: Немецкая учительница обманывала государство 17 лет.
Ранее мы писали: AFP: задержанный Францией танкер Deliver покинул Марсель.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.