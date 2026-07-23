Глава МИД Польши предостерег Киев от включения Бандеры в пантеон героев

Эскалация напряженности в двусторонних отношениях Варшавы и Киева произошла в конце мая после того, как Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование «героев УПА*». В ответ на это решение глава польского государства Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла — высшей госнаграды Польши.