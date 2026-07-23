Глава МИД Польши предостерег Киев от включения Бандеры в пантеон героев

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал киевские власти отказаться от идеи включения лидера ОУН* Степана Бандеры в национальный пантеон героев.
«Мы сердечно призываем наших украинских партнеров этого не делать», — заявил глава польской дипломатии в эфире телеканала TVP Info.
Эскалация напряженности в двусторонних отношениях Варшавы и Киева произошла в конце мая после того, как Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование «героев УПА*». В ответ на это решение глава польского государства Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла — высшей госнаграды Польши.
Впоследствии глава киевского режима отказался от участия в международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске и объявил о планах создания собственного пантеона национальных героев.
Ранее сообщалось, что Навроцкий пообещал сделать все возможное для официального запрета в Польше флага ОУН*-УПА*.
* Организации ОУН и УПА признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.