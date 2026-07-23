Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Польши предостерег Киев от включения Бандеры в пантеон героев

Сикорский заявил, что включение Бандеры в пантеон героев противоречит ценностям ЕС, что может осложнить переговоры о вступлении Украины в блок.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал киевские власти отказаться от идеи включения лидера ОУН* Степана Бандеры в национальный пантеон героев.

«Мы сердечно призываем наших украинских партнеров этого не делать», — заявил глава польской дипломатии в эфире телеканала TVP Info.

Дипломат назвал «вражескими для ЕС» ценности бандеровцев и указал, что темы соответствия ценностным ориентирам являются ключевыми при рассмотрении первого кластера переговоров о предоставлении стране членства в Евросоюзе.

Эскалация напряженности в двусторонних отношениях Варшавы и Киева произошла в конце мая после того, как Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование «героев УПА*». В ответ на это решение глава польского государства Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла — высшей госнаграды Польши.

Впоследствии глава киевского режима отказался от участия в международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске и объявил о планах создания собственного пантеона национальных героев.

Ранее сообщалось, что Навроцкий пообещал сделать все возможное для официального запрета в Польше флага ОУН*-УПА*.

* Организации ОУН и УПА признаны экстремистскими и запрещены на территории Российской Федерации.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше