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В Госдуму внесли законопроект об индексации пособий семьям погибших силовиков

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ежегодной индексации единовременных пособий семьям погибших военнослужащих, сотрудников полиции и других силовых ведомств с учетом инфляции на момент выплаты.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ежегодной индексации единовременных пособий семьям погибших военнослужащих, сотрудников полиции и других силовых ведомств с учетом инфляции на момент выплаты.

Сейчас в законе не определено, на какой момент должен рассчитываться размер пособия с учетом индексации. Выплаты назначаются в случае гибели сотрудника из-за травмы или заболевания, полученных на работе. Пособие также назначается, если бывший сотрудник был уволен из-за травмы или болезни и умер в течение года после окончания службы.

Помимо военнослужащих и полицейских, речь идет о сотрудниках уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы и таможенных органов.

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