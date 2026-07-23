В Госдуму внесли законопроект об индексации пособий семьям погибших силовиков

Сейчас в законе не определено, на какой момент должен рассчитываться размер пособия с учетом индексации. Выплаты назначаются в случае гибели сотрудника из-за травмы или заболевания, полученных на работе. Пособие также назначается, если бывший сотрудник был уволен из-за травмы или болезни и умер в течение года после окончания службы.