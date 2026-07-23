Европейский союз ввел санкции против Дегтярева и Мединского

Страны Европейского союза приняли 21-й пакет санкций против Российской Федерации — под персональные санкции попали министр спорта Михаил Дегтярев и помощник президента РФ Владимир Мединский. Это следует из публикации в четверг, 23 июля, в официальном журнале Евросоюза.
Также в этом пакете антироссийских ограничений под санкции попал президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович и певец Александр Маршал.
В заявлении Евросоюза подчеркивается, что новые ограничения затрагивают сектора, которые оказывают наибольшее влияние на экономику России. Пакет является самым крупным, начиная с 2022 года, — он включает в общей сложности 218 позиций. Под санкциями оказались 48 физических лиц и 170 — юридических.
Кроме того, ЕС распространил запрет на проведение транзакций на 14 платформ, оказывающих услуги в сфере криптовалют и базирующихся в Панаме, Грузии, Киргизии, Белоруссии, ОАЭ и на Маршалловых Островах.
Некоторое время новый пакет санкций не удавалось принять из-за позиции Греции. Так, во время встречи послов стран Евросоюза представитель Греции выступил против запрета на транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны.