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В ЕС ввели санкции против экс-главы Олимпийского комитета России

В ЕС ввели санкции против экс-главы Олимпийского комитета России (2018—2024) Станислава Позднякова.

В ЕС ввели санкции против экс-главы Олимпийского комитета России (2018—2024) Станислава Позднякова.

Согласно заявлению Совета ЕС, опубликованному в Официальном журнале Евросоюза, рестрикции также затронули президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили.

Также введены санкции против Владимира Мединского.

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