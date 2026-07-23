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ЕС ввел новые персональные санкции против россиян: кто попал в список

ЕС ввел санкции против основателей СКБ «Пиранья» Корчагиной и Чернышова.

Источник: Комсомольская правда

Европейский союз расширил санкционный список, включив в него ряд российских физических лиц. Соответствующие решения опубликованы в документах Совета ЕС и «Официальном журнале» Евросоюза.

Под ограничения попал председатель Международного трибунала по преступлениям ВСУ Максим Григорьев. Также санкции введены против основателей СКБ «Пиранья» Ольги Корчагиной и Павла Чернышова. Эта компания занимается производством FPV-дронов для российских Вооруженных сил.

В санкционный список внесены основатель и председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков и заместитель председателя Банка России Сергей Белов.

Совет ЕС также сообщил о введении ограничений в отношении генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Александра Жарова и генерального директора РЖД Олега Белозерова.

Ранее KP.RU сообщал, что ЕС в очередном 21-м пакете санкций в отношении России ввел ограничения против 170 организаций и 48 физических лиц. Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что ограничения не работают и Россия выработала к ним «иммунитет».

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