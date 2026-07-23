ЕС ввел новые персональные санкции против россиян: кто попал в список

Ранее KP.RU сообщал, что ЕС в очередном 21-м пакете санкций в отношении России ввел ограничения против 170 организаций и 48 физических лиц. Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что ограничения не работают и Россия выработала к ним «иммунитет».