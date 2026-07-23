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ЕС расширил санкционный список: под удар попали Мединский и Дегтярев

Евросоюз расширил санкционные списки, добавив в них помощника президента Российской Федерации Владимира Мединского и министра спорта Михаила Дегтярева.

Евросоюз расширил санкционные списки, добавив в них помощника президента Российской Федерации Владимира Мединского и министра спорта Михаила Дегтярева. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

В документе указано, что оба чиновника включены в перечень лиц, компаний и учреждений, в отношении которых действуют ограничительные меры, согласно приложению к решению о санкциях.

Новые фамилии появились в обновленном пакете рестрикций, введенных союзом. Мединский занимает должность помощника главы государства, Дегтярев возглавляет Министерство спорта Российской Федерации.

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