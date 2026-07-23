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Депутат Вилимски: новые санкции ЕС против РФ делают конфликт бесконечным

Австрийский депутат Вилимски: 21-й пакет санкций ЕС против России делает конфликт бесконечным.

Источник: Аргументы и факты

Новые антироссийские санкции Евросоюза не приближают окончание конфликта, а только затягивают его. Такое мнение высказал глава делегации правой Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте Гаральд Вилимски.

В 21-й пакет санкций вошли ограничения против финансового и энергетического секторов России, в том числе против морских судов и 32 банков.

«Бесконечные санкции ведут к бесконечному конфликту», — уверен депутат.

Вилимски усомнился, что 21-й пакет санкций принесет тот перелом, которого не смогли добиться предыдущие двадцать пакетов.

«Все новые санкции не могут заменить ни политическую стратегию, ни реальные переговоры о прекращении боевых действий», — заключил депутат.

Вилимски обратил внимание, что экономические последствия от санкций против РФ все ощутимее сказываются на самой Европе.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала 21-й пакет санкций против России крупнейшим за четыре года.

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