Депутат Вилимски: новые санкции ЕС против РФ делают конфликт бесконечным

Новые антироссийские санкции Евросоюза не приближают окончание конфликта, а только затягивают его. Такое мнение высказал глава делегации правой Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте Гаральд Вилимски.
В 21-й пакет санкций вошли ограничения против финансового и энергетического секторов России, в том числе против морских судов и 32 банков.
«Бесконечные санкции ведут к бесконечному конфликту», — уверен депутат.
Вилимски усомнился, что 21-й пакет санкций принесет тот перелом, которого не смогли добиться предыдущие двадцать пакетов.
«Все новые санкции не могут заменить ни политическую стратегию, ни реальные переговоры о прекращении боевых действий», — заключил депутат.
Вилимски обратил внимание, что экономические последствия от санкций против РФ все ощутимее сказываются на самой Европе.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала 21-й пакет санкций против России крупнейшим за четыре года.