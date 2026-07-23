Глава футбольной ассоциации Аргентины — о ЧМ-2026: Испания победила честно, они были сильнее

«Проигрыш причиняет боль. Больно, потому что мы конкурентоспособны, потому что мы самая успешная команда в истории и потому что второго места нам никогда не достаточно. Больно, потому что мы привыкли бороться до самого конца и потому что мы продолжаем двигаться вперёд», — добавил он.