Глава футбольной ассоциации Аргентины — о ЧМ-2026: Испания победила честно, они были сильнее

Президент Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа обратился к болельщикам сборной после поражения на ЧМ-2026.
«Мы не смогли победить Испанию. Они были сильнее, они победили честно, и мы должны это признать. В спорте мы учимся принимать поражения с тем же достоинством, с которым празднуем победы», — написал он в соцсетях.
Тапиа отметил, что хоть Аргентина и проиграла финал, но команда всё равно принесла стране огромную радость.
«Проигрыш причиняет боль. Больно, потому что мы конкурентоспособны, потому что мы самая успешная команда в истории и потому что второго места нам никогда не достаточно. Больно, потому что мы привыкли бороться до самого конца и потому что мы продолжаем двигаться вперёд», — добавил он.
В финале Аргентина проиграла Испании. Встреча прошла в Нью-Джерси и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил Торрес на 106-й минуте игры.
Ранее сообщалось, что петиция за исключение Аргентины с ЧМ-2026 собрала 23 млн подписей, чуть не побив мировой рекорд Гиннесса.