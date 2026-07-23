Зеленский встретился с представителями компании — производителя ракет для Patriot

Владимир Зеленский встретился с представителями американской компании — производителя ракет для Patriot Raytheon.
Как сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на слова Зеленского, на предприятии подтвердили готовность сотрудничать и обсудили другие направления партнёрства.
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