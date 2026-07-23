В Европарламенте осудили рекламу с русофобским подтекстом в Эстонии

В комментариях к своему посту евродепутат уточнила, что уважение к другим предполагает, что шутки на тему национальности должны быть направлены исключительно на себя, а не на другие этнические группы. Она также подчеркнула, что использование военных пожаров в контексте пикника является абсолютно недопустимым и неуместным. При этом, по её мнению, политизация продукции компании привела к потере части потребителей.