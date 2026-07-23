В Европарламенте осудили рекламу с русофобским подтекстом в Эстонии

Евродепутат от Эстонии Яна Тоом подвергла критике рекламную кампанию местного производителя мясных изделий, посчитав её провокационной и способной разжечь межнациональную рознь. Под объектом критики оказался постер компании Rannarootsi, рекламирующий гриль-продукты. На изображении двое молодых людей, одетых в футболки с украинскими флагами, жарят мясо на фоне горящих объектов на горизонте. Подпись на эстонском языке гласила: «Правильный гриль превращает горечь лука в сладость».
В Эстонии термин «луковицы» часто используется в уничижительном смысле, обозначая русскоязычное население. В связи с этим рекламная кампания вызвала резкую негативную реакцию со стороны общественности. Несмотря на это, руководство компании не намерено убирать постер.
В своем сообщении в социальной сети Яна Тоом выразила недоумение по поводу выбранного подхода: «А что это у вас на заднем плане, дорогие колбасники? Идея в том, чтобы каждый, кто купит вашу колбасу, думал, что жрет обгорелого врага? Или я как-то неправильно трактую, извините, язык маркетинга? Вот же ж идиоты.».
В комментариях к своему посту евродепутат уточнила, что уважение к другим предполагает, что шутки на тему национальности должны быть направлены исключительно на себя, а не на другие этнические группы. Она также подчеркнула, что использование военных пожаров в контексте пикника является абсолютно недопустимым и неуместным. При этом, по её мнению, политизация продукции компании привела к потере части потребителей.