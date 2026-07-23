Боксер Бивол перенес операцию

Российский боксер Дмитрий Бивол рассказал, что перенес плановую операцию на локтевом суставе. Спортсмен сообщил, что хирургическое вмешательство прошло успешно, а также поблагодарил поклонников за поддержку и теплые пожелания.
35-летний боксер не уточнил сроки восстановления, однако дал понять, что операция была запланированной. Ожидается, что теперь он сосредоточится на реабилитации и подготовке к возвращению на ринг.
За профессиональную карьеру Бивол одержал 25 побед при одном поражении. Свой последний поединок он провел 30 мая в Екатеринбурге, где уверенно победил немецкого боксера Михаэля Айферта.
Ранее стало известно о смерти боксёра Сигэтоси Котари. Ему была проведена операция в связи с субдуральной гематомой. Несмотря на это, спортсмен скончался.