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Боксер Бивол перенес операцию

Российский боксер Дмитрий Бивол в своих соцсетях сообщил, что перенес плановую операцию на локте.

Источник: Аргументы и факты

Российский боксер Дмитрий Бивол рассказал, что перенес плановую операцию на локтевом суставе. Спортсмен сообщил, что хирургическое вмешательство прошло успешно, а также поблагодарил поклонников за поддержку и теплые пожелания.

35-летний боксер не уточнил сроки восстановления, однако дал понять, что операция была запланированной. Ожидается, что теперь он сосредоточится на реабилитации и подготовке к возвращению на ринг.

За профессиональную карьеру Бивол одержал 25 побед при одном поражении. Свой последний поединок он провел 30 мая в Екатеринбурге, где уверенно победил немецкого боксера Михаэля Айферта.

Ранее стало известно о смерти боксёра Сигэтоси Котари. Ему была проведена операция в связи с субдуральной гематомой. Несмотря на это, спортсмен скончался.