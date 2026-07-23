WP: аппарат директора Нацразведки США с июня сократил порядка 200 сотрудников

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Аппарат директора Национальной разведки с начала июня сократил или перевел на другие должности порядка 200 сотрудников. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой данные, направленные в Конгресс США американской администрацией.
Газета отмечает, что сокращения в аппарате директора Нацразведки в последние несколько недель оказались масштабнее, чем было известно прежде. По ее данным, общее число сотрудников по сравнению с началом второго президентского срока Дональда Трампа, когда оно составляло порядка 2 тыс., сократилось к настоящему моменту почти вдвое.
В июне телекомпания CNN сообщила со ссылкой на источник, что исполняющий обязанности директора Национальной разведки Билл Пулти приступил к масштабному сокращению сотрудников аппарата ведомства. По сведениям CNN, назначая Пулти временным главой Нацразведки, президент США Дональд Трамп рассчитывал, что тот сократит сотни людей.
21 июля специальный комитет по разведке Сената Конгресса США рекомендовал верхней палате американского законодательного органа утвердить кандидатуру Джея Клейтона на пост директора Национальной разведки. Человек, занимающий пост, на который президент США выдвинул Клейтона, официально считается координатором деятельности всех 18 американских разведывательных органов. О назначении Клейтона на эту должность Трамп объявил 11 июня. Кандидатура Клейтона должна быть утверждена верхней палатой Конгресса.