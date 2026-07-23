WP: аппарат директора Нацразведки США с июня сократил порядка 200 сотрудников

Газета отмечает, что сокращения в аппарате директора Нацразведки в последние несколько недель оказались масштабнее, чем было известно прежде. По ее данным, общее число сотрудников по сравнению с началом второго президентского срока Дональда Трампа, когда оно составляло порядка 2 тыс., сократилось к настоящему моменту почти вдвое.