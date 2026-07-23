Жоаозиньо: в Бразилии никто не будет против игры со сборной России по футболу

«Это отличная идея. В Бразилии никто не будет против такой игры. Я бы очень хотел увидеть её. Сборной России надо сыграть с Бразилией после ЧМ-2026. Сложно оценить шансы команды на победу в этом матче из-за того, что это не будет официальной игрой. Сборная Бразилии — одна из сильнейших в мире, но и в России хорошая команда», — приводит его слова Metaratings.