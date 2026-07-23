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Жоаозиньо: в Бразилии никто не будет против игры со сборной России по футболу

Экс-полузащитник «Краснодара», «Динамо» и «Сочи» Жоаозиньо поделился мнением об идее провести товарищеский матч между сборными России и Бразилии.

Экс-полузащитник «Краснодара», «Динамо» и «Сочи» Жоаозиньо поделился мнением об идее провести товарищеский матч между сборными России и Бразилии.

«Это отличная идея. В Бразилии никто не будет против такой игры. Я бы очень хотел увидеть её. Сборной России надо сыграть с Бразилией после ЧМ-2026. Сложно оценить шансы команды на победу в этом матче из-за того, что это не будет официальной игрой. Сборная Бразилии — одна из сильнейших в мире, но и в России хорошая команда», — приводит его слова Metaratings.

Напомним, что сборная России отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

Команда Бразилии дошла до ⅛ финала ЧМ-2026, где проиграла норвежцам.

Ранее Колосков рассказал, что многие в УЕФА ждут возвращения россиян.