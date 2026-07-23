Спасшая бабушку во время паводка в Пермском крае девочка получила 20-ю премию имени Тиграна Кеосаяна

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что 20-ю премию имени Тиграна Кеосаяна получила 13-летняя Ксюша из Пермского края, которая спасла бабушку во время паводка.
«Когда вода за десять минут поднялась до окон, бабушка запаниковала: “Мы не выживем”. Ксюша выбила ногой стекло, залезла на чердак и руками затащила туда бабулю, которая весит 80 кг. Когда прибыли спасатели, девочка просила спасти сначала бабушку и собаку Умку. Спасли всех», — написала она в Telegram-канале.
До этого премию имени Тиграна Кеосаяна получила женщина, которая спасла двухлетнего мальчика, выпавшего из окна четвёртого этажа в Калининградской области.
Премию также вручили бойцу СВО, который спас из пожара женщину в Калининградской области.
Кроме того, награда досталась обезвредившему напавшего в ТЦ Краснодара, а также подростку из Канска, который спас из пожара двух мальчиков и их маму.