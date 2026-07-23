Спасшая бабушку во время паводка в Пермском крае девочка получила 20-ю премию имени Тиграна Кеосаяна

«Когда вода за десять минут поднялась до окон, бабушка запаниковала: “Мы не выживем”. Ксюша выбила ногой стекло, залезла на чердак и руками затащила туда бабулю, которая весит 80 кг. Когда прибыли спасатели, девочка просила спасти сначала бабушку и собаку Умку. Спасли всех», — написала она в Telegram-канале.