Кто попал в 21-й пакет санкций ЕС

Помимо министра спорта, ограничения затронули и других российских представителей сферы спорта. Среди них — президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, который возглавляет организацию с 2018 года. Его переизбрание на этой должности в 2022 году «расценено Кремлем как “победа Москвы”», заявили в Совете ЕС. Там указали на то, что господин Дворкович поддержал вхождение Крыма и новых регионов в состав России. Кроме того, Федерация шахмат России, в попечительский совет которой входит господин Дворкович, проводила турниры в присоединенных регионах, указали в европейском ведомстве.