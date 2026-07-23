«Истерика на публику»: «Спартаку» отказали в переигровке матча за Суперкубок России, Соболева оштрафовали на 30 тысяч

Детали обращения раскрыл журналист Иван Карпов. По его информации, красно-белые просили КДК признать предоставление «Зениту» преимущества и грубое нарушение регламента, в случае которого следует аннулировать результат. В качестве аргументации своей позиции «Спартак» обозначил несколько причин, по которым у арбитра и РФС не было оснований для отмены жребия: болельщики ничего не выбрасывали на поле до провокаций Соболева и прекратили бросать сразу после того, как нападающий удалился от трибун. Кроме того, клуб сослался на записи в протоколе, где указано, что ни одна бутылка не попала в футболистов, в то время как Соболев и Сергей Волков утверждали обратное.