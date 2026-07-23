«Истерика на публику»: «Спартаку» отказали в переигровке матча за Суперкубок России, Соболева оштрафовали на 30 тысяч

КДК РФС отклонил протест «Спартака» и оставил в силе результат матча с «Зенитом» за Суперкубок России. В комитете объяснили, что для проведения переигровки не было никаких оснований. Вместе с тем нападающего петербуржцев Александра Соболева оштрафовали на 30 тыс. рублей за провокационные действия. В столичном клубе не удивились итоговому решению и пообещали и впредь отстаивать свои интересы.
Страсти вокруг победы «Зенита» в Суперкубке России по футболу не утихают даже спустя неделю. Всё дело в решении арбитра Евгения Буланова отменить жеребьёвку с выбором ворот перед серией пенальти из-за вопросов безопасности. Поводом послужил гол Александра Соболева в компенсированное время: форвард «Зенита» бурно отпраздновал у фан-сектора красно-белых, спровоцировав болельщиков, которые в ответ начали бросать на поле бутылки.
Инцидент зафиксировали представители Единого центра управления соревнованием, в состав которого входят в том числе сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии, и рекомендовали рефери отказаться от традиционной процедуры. Впрочем, для москвичей, которые к тому же оказались менее точными в исполнении 11-метровых, доводы оказались неубедительными. Спустя несколько дней клуб обратился в РФС с протестом и требованием переиграть матч.
Детали обращения раскрыл журналист Иван Карпов. По его информации, красно-белые просили КДК признать предоставление «Зениту» преимущества и грубое нарушение регламента, в случае которого следует аннулировать результат. В качестве аргументации своей позиции «Спартак» обозначил несколько причин, по которым у арбитра и РФС не было оснований для отмены жребия: болельщики ничего не выбрасывали на поле до провокаций Соболева и прекратили бросать сразу после того, как нападающий удалился от трибун. Кроме того, клуб сослался на записи в протоколе, где указано, что ни одна бутылка не попала в футболистов, в то время как Соболев и Сергей Волков утверждали обратное.
Позже «РБ Спорт» опубликовал фрагмент содержательной части протеста, где «Спартак» излагает своё видение эпизода.
«Разумным решением в сложившейся ситуации было бы предупреждение болельщиков о недопустимости подобного поведения, тем более что правила игры позволяют по соображениям безопасности изменить ворота уже после первоначального выбора ворот по результатам подбрасывания монеты», — утверждается в тексте.
В футбольном сообществе к решению клуба оспорить результат матча за Суперкубок отнеслись скептически и сошлись во мнении, что красно-белым не стоит рассчитывать на положительный исход. Так, Андрей Ещенко назвал возможную переигровку абсурдом, Александр Медведев отреагировал фразой «курам на смех», а Вячеслав Колосков и вовсе назвал протест недостойным.
«У клуба столетняя история, выдающиеся футболисты, но какой-то чепухой занимаются, унижают себя. Не будет никакой переигровки. “Спартаку” нужно сделать выводы, играть в футбол, а не строчить кляузы в КДК», — цитирует ТАСС почётного президента РФС.
Противоположную точку зрения выразил Александр Мостовой. Несмотря на то что бывший нападающий «Спартака» тоже не верил в реальность переигровки, сам факт подачи претензии он назвал верным. По его словам, доведение дела до КДК — знак, чтобы в будущем подобных инцидентов не повторялось. Напротив, Андрей Червиченко уверен, что подобным поведением москвичи пытаются обеспечить более лояльное судейство в чемпионате.
«Ход нормальный, но слишком читаемый. Схема ясна. Никто ничего переигрывать не будет, но зато покричали, а потом после любого спорного судейства будут говорить: “Это началось ещё с Суперкубка!” Если применили регламент, за счёт чего они собираются всё откатить назад? Это больше истерика на публику», — цитирует «Чемпионат» бывшего президента «Спартака».
Так или иначе, жалоба проигравшей стороны удовлетворена не была: после рассмотрения эпизода КДК оставил результат матча в силе, и трофей остался в Санкт-Петербурге. Как объяснил глава комитета Артур Григорьянц, отсутствие жеребьёвки нельзя считать нарушением правил игры.
«В соответствии с “Правилами игры в футбол” и дисциплинарным регламентом решение об аннулировании сыгранного матча принимается на основании грубого нарушения правил игры. К этому относятся инфраструктурные нарушения, несоответствие размера ворот, размера футбольного поля, разметки и прочее, а также регламентные нарушения, например участие в матче дисквалифицированного или не заявленного в установленном порядке футболиста», — отметил Григорьянц.
Тем не менее без наказаний не обошлось, причём «Спартаку» выписали даже больший штраф, чем «Зениту». Клуб из Северной столицы должен выплатить 175 тыс. рублей: 100 тыс. — за неподобающее поведение команды, 25 тыс. — за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений и 50 тыс. — за массовое появление на футбольном поле посторонних лиц, не имеющих права на нём находиться. Красно-белые, в свою очередь, получили штраф в размере 195 тыс. рублей: 95 тыс. — за скандирование зрителями оскорбительных выражений и по 50 тыс. — за бросание зрителями предметов на футбольное поле во время матча и массовое появление на футбольном поле посторонних лиц.
В свою очередь, Александр Соболев, который во время заседания КДК выложил в соцсетях фотографию с поля для гольфа, получил штраф в размере 30 тыс. рублей — максимальный за провокационные действия, создающие угрозу возникновения нарушений общественного порядка на стадионе.
В «Спартаке» к подобному исходу дела были готовы, однако пообещали и впредь отстаивать свои интересы.
«Не удивлены решением КДК. Но считаем, что если есть возможность говорить о несправедливости и бороться с ней, то мы должны использовать все возможные законные инструменты… Молчание в таких ситуациях вредит всему российскому футболу», — заявили «Чемпионату» в пресс-службе клуба.