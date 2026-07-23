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Сенат конгресса США заблокировал резолюцию о прекращении конфликта с Ираном

Сенат конгресса США заблокировал резолюцию, требующую американского лидера Дональда Трампа прекратить военные действия против Ирана.

Сенат конгресса США заблокировал резолюцию, требующую американского лидера Дональда Трампа прекратить военные действия против Ирана.

Как сообщает ТАСС, против резолюции проголосовали 49 сенаторов, за — 47. Отмечается, что во время голосования верхняя палата конгресса фактически раскололась по партийной принадлежности.

Инициатива была направлена на то, чтобы Трамп прекратил использовать ВС США «внутри или против Ирана».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что изучает возможность массированной атаки на Иран.

Кроме того, Трамп допустил присоединение Израиля к ударам по Ирану.

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