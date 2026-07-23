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Де ла Фуэнте назвал неприемлемым поведение аргентинских футболистов после финала ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о поведении аргентинских футболистов после финального матча ЧМ-2026.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о поведении аргентинских футболистов после финального матча ЧМ-2026.

Специалист признался, что изначально не обратил внимания на произошедшее, потому что в это время праздновал победу с другими игроками.

«Но я нахожу недопустимым и неприемлемым подобное поведение со стороны игроков такого калибра, которых я хвалил в дни, предшествовавшие матчу, и у которых фантастический тренер», — приводит его слова RTVE.

Он отметил, как в той ситуации себя повели испанские игроки, — сохраняли самообладание как хорошие спортсмены.

Напомним, что аргентинцы проиграли испанцам в финале мундиаля со счётом 0:1. После финального свистка защитник Аргентины Науэль Молина ударил рукой в грудь пробегавшего мимо Родри. Тот подошёл к аргентинцу, чтобы выяснить причину такого поведения, и между ними началась перепалка.

К ним подбежал Леандро Паредес, который в запале сначала толкнул Эрика Гарсию, а затем схватил его за горло. Также он грубо повалил на газон Гави, который попытался разнять игроков, и не давал тому встать.

Ранее Николас Отаменди выразил претензию игроку испанской команды Родри после финала ЧМ-2026.