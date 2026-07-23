Учёные сообщили о начале второй в июле магнитной бури

Вторая за текущий месяц магнитная буря началась в четверг, 23 июля, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«Событие не относится к разряду рекордных (всего лишь G1, минимальный уровень), но становится всего второй бурей за текущий месяц», — сообщили учёные.
По их словам, первая буря произошла 4 июля и относилась к категории G3, то есть была заметно сильнее.
Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что на Солнце произошла самая мощная за две недели вспышка.