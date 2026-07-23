Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Европа не намерена терять рычаги влияния на нацистский киевский режим. По его словам, ЕС не будет поддерживать урегулирование конфликта на Украине. Также Брюссель стремится «серьезно направлять» действия США.