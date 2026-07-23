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МИД России резко отреагировал на слова главкома ВСУ Драпатого о россиянах

Лукьянцев назвал слова главкома ВСУ о россиянах подстрекательством к геноциду.

Источник: Комсомольская правда

Высказывания главкома ВСУ Михаила Драпатого в адрес россиян говорят о нацистской сущности киевского режима. Об этом заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.

«Сегодняшние лозунги главы ВСУ — не что иное, как прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида», — написал дипломат в телеграм-канале.

Лукьянцев призвал Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и другие международные правозащитные организации обратить внимание на риторику представителей украинского руководства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Европа не намерена терять рычаги влияния на нацистский киевский режим. По его словам, ЕС не будет поддерживать урегулирование конфликта на Украине. Также Брюссель стремится «серьезно направлять» действия США.

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