Трамп: Иран сохранил военные возможности, несмотря на удары США

При этом глава Белого дома отверг утверждения ряда американских СМИ о том, что Иран стал еще сильнее и находится в более выигрышной позиции, чем четыре месяца назад. По его мнению, текущая ситуация для Соединенных Штатов складывается лучше, чем когда-либо.