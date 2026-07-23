Трамп: Иран сохранил военные возможности, несмотря на удары США

«Иранцы умны и сохраняют значительные военные возможности», — подчеркнул Трамп в ходе своего выступления в Вашингтоне.
При этом глава Белого дома отверг утверждения ряда американских СМИ о том, что Иран стал еще сильнее и находится в более выигрышной позиции, чем четыре месяца назад. По его мнению, текущая ситуация для Соединенных Штатов складывается лучше, чем когда-либо.
Ранее Трамп также заявлял, что Иран демонстрирует стойкость и упорство, характерные для выдающихся боксеров, и продолжает сопротивляться давлению со стороны США, несмотря на ощутимые удары.
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