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Трамп: Иран сохранил военные возможности, несмотря на удары США

Трамп признал, что Иран сохранил военные возможности, несмотря на удары Вашингтона.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп признал, что Иран по-прежнему обладает значительными военными ресурсами, несмотря на удары, нанесенные американской стороной.

«Иранцы умны и сохраняют значительные военные возможности», — подчеркнул Трамп в ходе своего выступления в Вашингтоне.

При этом глава Белого дома отверг утверждения ряда американских СМИ о том, что Иран стал еще сильнее и находится в более выигрышной позиции, чем четыре месяца назад. По его мнению, текущая ситуация для Соединенных Штатов складывается лучше, чем когда-либо.

Ранее Трамп также заявлял, что Иран демонстрирует стойкость и упорство, характерные для выдающихся боксеров, и продолжает сопротивляться давлению со стороны США, несмотря на ощутимые удары.

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