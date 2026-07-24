Вашингтон расширил санкции и заблокировал активы фигурантов по Кубе

США расширили санкционный перечень по Кубе, включив в него девять компаний и двух человек. Об этом информирует Управление по контролю за иностранными активами Минфина США. Решение затронуло организации, которые, по версии Вашингтона, пытались обходить действующие ограничения и участвовали в эксплуатации медработников.
Согласно заявлению госсекретаря США Марко Рубио, четыре компании попали под рестрикции за попытки обойти ранее введенные санкции. Еще три организации внесены в список за деятельность в энергетическом секторе Кубы.
Американская сторона также включила в перечень две компании и двух физических лиц, которых считает причастными к эксплуатации медицинских работников.
После расширения списка Минфин США выдал генеральные лицензии. Они позволяют до 22 августа завершить операции, связанные со сворачиванием деятельности и передачей долговых обязательств инвестиционной компании CEIBA Investments Limited, которая также оказалась под санкциями.
Отдельная лицензия разрешает фигурантам санкционного списка проводить финансовые операции, необходимые для работы дипломатических и консульских представительств третьих стран на территории Кубы.
Попадание в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям на любые коммерческие контакты с его участниками.
Ранее мы писали: ЕС расширил санкционный список: под удар попали Мединский и Дегтярев.
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