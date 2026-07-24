Вашингтон расширил санкции и заблокировал активы фигурантов по Кубе

США расширили санкционный перечень по Кубе, включив в него девять компаний и двух человек. Об этом информирует Управление по контролю за иностранными активами Минфина США. Решение затронуло организации, которые, по версии Вашингтона, пытались обходить действующие ограничения и участвовали в эксплуатации медработников.