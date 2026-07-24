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Глава Футбольной ассоциации Норвегии — о 64 командах на ЧМ: неразумно и неуважительно

Президент Норвежской футбольной ассоциации (NFF) Лиза Клавенесс высказалась об идее расширить чемпионат мира до 64 команд.

Президент Норвежской футбольной ассоциации (NFF) Лиза Клавенесс высказалась об идее расширить чемпионат мира до 64 команд.

«Неуважительное и необоснованное предложение. Небольшие страны, как мы, которые не играли там 20 лет, показали, что чемпионат мира может быть расширен до 48 команд. Начинать говорить о 64 сборных сейчас не в интересах футбола и даже неразумно», — приводит её слова The Times.

Она отметила, что ЧМ по футболу не должен влиять на национальные первенства и конфедерации сильнее, чем сейчас.

В чемпионате мира — 2026 впервые участвовало 48 сборных, а также плей-офф начинался с 1/16 финала.

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что чемпионат мира 2030 года может пройти с участием 64 национальных команд.