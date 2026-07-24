Глава Футбольной ассоциации Норвегии — о 64 командах на ЧМ: неразумно и неуважительно

«Неуважительное и необоснованное предложение. Небольшие страны, как мы, которые не играли там 20 лет, показали, что чемпионат мира может быть расширен до 48 команд. Начинать говорить о 64 сборных сейчас не в интересах футбола и даже неразумно», — приводит её слова The Times.